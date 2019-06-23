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Ким Чен Ын получил "отличное" письмо от Трампа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа и остался доволен его содержанием, сообщает в воскресенье северокорейское агентство ЦТАК.

По его информации, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что содержание письмо - отличное".

"Оценив по достоинству политическую прозорливость и невероятную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын отметил, что всерьез изучит интересные соображения (содержащиеся в письме - ИФ)", - говорится в сообщении ЦТАК.

Подробности содержания письма северокорейское агентство не приводит.

Ранее Трамп заявлял, что получил получил "очень теплое" и "прекрасное" послание от Ким Чен Ына. В нем глава США отмечал, что руководитель КНДР "держит свое слово".

США КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын

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