Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прошлый месяц стал самым жарким июнем в мире за всю историю наблюдений, сообщает во вторник Independent со ссылкой на европейских специалистов.

Согласно данным, полученным со спутников и проанализированных европейской Службой по контролю за изменением климата "Коперник", температура воздуха в июне 2019 года в среднем была выше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы.

Отмечается, что средняя температура в мире в прошлом месяце была на 0,1 градуса по Цельсию выше, чем предыдущий июньский рекорд, зафиксированный в 2016 году.

Кроме того, в июне этого года температура воздуха была в среднем на 2 градуса по Цельсию выше нормы во всей Европе. При этом, в таких странах, как Франция, Германия, а также на севере Испании и Италии показатель температуры был примерно на 10 градусов по Цельсию выше нормы.

На прошлой неделе сильная жара обрушилась на ряд европейских стран, значительнее всего она затронула Испанию и Францию.

На юге Франции в минувшую пятницу был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию. До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции.