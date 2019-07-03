Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия. Миссия канадских военных уже обучает солдат на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в поставках будет бронетехника и оборонительное оружие.

– Еще пять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми. Количество погибших со вторника не изменилось. Это самое сильное наводнение в области более чем за сто лет.

– Не менее 40 человек погибли в центре размещения мигрантов в Ливии. Еще около 80 пострадали. Жертвы вызваны авиаударами по пригородам столицы Ливии Триполи.

– Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки. Игра завершилась со счетом 2:0. Месси опять не смог.