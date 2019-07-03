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Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия

Миссия канадских военных уже обучает солдат на Украине

Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия
Перед игрой канадских военных из миссии UNIFIER с хоккейным клубом "Галицкие львы" во Львове (архив)
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге с Владимиром Зеленским в Торонто.

Трюдо назвал это решение позитивным. Канада уже участвует в военной тренировочной миссии UNIFIER, помогая обучать украинскую армию.

Как рассказал Владимир Зеленский, есть договоренность с Канадой о поставках оборонительного оружия и бронетехники. Ожидается, что стороны подпишут соглашение об этом "в ближайшее время".

Канадские компании инвестируют в производство боеприпасов на Украине. Операцию UNIFIER планируют продолжить и поставить для нее необходимое оборудование.

По мнению Трюдо, для Украины особенно важна поддержка, когда речь идет о противостоянии с Россией. Канада последовательно занимает сторону Украины во всех ситуациях, когда речь идет о конфликте с Россией. В частности, в марте Канада ввела санкции против глав российских госкорпораций из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.

Канада Украина

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