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Не менее 40 человек погибли в центре размещения мигрантов в Ливии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жертвами авиаудара по центру размещения мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи во вторник стали не менее 40 человек, около 80 получили ранения, сообщило агентство Associated Press ссылками на медицинские власти страны.

О раненых рассказал Малек Мерсет, представитель министерства здравоохранения ливийского правительства, признанного ООН. По его словам, около 80 мигрантов пострадали в результате авиаудара по центру размещения в городе Таджура.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило в твиттере, что оно "в высшей степени озабочено определением числа погибших и раненых мигрантов".

В понедельник Ливийская национальная армия (ЛНА), руководимая Халифой Хафтаром, заявила, что начинает бомбардировки с воздуха целей в Триполи после неудавшейся попытки захвата столицы.

После убийства в 2011 году главы Ливии Муаммара Каддафи в стране наступило двоевластие. На востоке работает избранный народом парламент, сформированы свои вооруженные силы - ЛНА. На западе действует правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанное ООН.

В Ливии концентрируются мигранты из Африки и стран Ближнего Востока с целью добраться по морю до побережья Италии.

Ливия

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