Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Президент США считает, что Иран обманул мировое сообщество после того, как получил доступ к замороженным счетам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике Иран за то, что страна, поучив после заключения соглашения по его ядерной программе $150 млрд, замороженных за рубежом в рамках санкций, нарушила условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран нарушал 150-миллиардную (плюс $1,8 млрд наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они (иранцы - ИФ) нарушили договоренности о лимите запасов (урана - ИФ). Нехорошо!", - написал Трамп в своем твиттере. Ранее в том, что Иран получил доступ к замороженным средствам, Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму.

Iran was violating the 150 Billion Dollar (plus 1.8 Billion Dollar in CASH) Nuclear Deal with the United States, and others who paid NOTHING, long before I became President - and they have now breached their stockpile limit. Not good!