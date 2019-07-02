Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита по обогащенному урану

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Ирана превысить оговоренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит запасов низкообогащенного урана - это "игра с огнем", приводит его слова The Hill.

"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Так что никакого послания у меня для Ирана нет", - сказал Трамп во время подписания закона в Овальном кабинете Белого дома.

По условиям СВПД, Ирану разрешено иметь не более 300 кг низкообогащенного урана. В понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил этот лимит. Позднее эту информацию подтвердили в МАГАТЭ и Иране.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не нарушил условий СВПД, превысив лимит в 300 кг. Свою позицию министр объяснил тем, что пунктом договора о механизме решения спорных ситуаций. В нем говорится, что если спор не удалось решить предусмотренными СВПД способами, участник может счесть это основанием для прекращения выполнения обязательств по СВПД.

Зариф также пообещал, что как только Франция, Великобритания и Германия вернутся к исполнению своих обязательств по сделке, то же самое сделает и Иран.

В начале мая президент Ирана Хасан Рухани уведомил партнеров страны по СВПД - Россию, Китай, Германию, Францию - о намерениях отказаться от выполнения части обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из нее США и введением Вашингтоном санкций против Тегерана.