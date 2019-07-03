Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Первым после начавшегося пожара эвакуировали гражданского специалиста

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Часть экипажа глубоководного аппарата после пожара в Баренцевом море удалось спасти, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти. Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар", - зказал Шойгу, открывая совещание в Североморске с членами комиссии по установлению причин пожара.

Эвакуация гражданского специалиста

Он отметил, что на борту загоревшегося глубоководного аппарата находился гражданский специалист, его эвакуировали первым. "В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу.

"Ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - подчеркнул министр.

Шойгу подчеркнул, что все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам, а Минобороны РФ окажет помощь их семьям. После этого он попросил почтить память погибших героев-подводников минутой молчания.

Гибель 14 моряков-подводников

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России.

Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. "Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин на встрече с Шойгу.