Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Характер задач аварийного аппарата также будет держаться в секрете в интересах госбезопасности

Архивное фото Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков, является секретной, и не будет опубликована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле рассказать, на каком именно аппарате произошла трагедия.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему до сих пор не понятен тип лодки, на которой произошел пожар, Песков сказал: "Почему непонятно? Все понятно. Главнокомандующий располагает всей информацией".

На вопрос, планируется ли опубликовать эту информацию в будущем, пресс-секретарь президента ответил: "Нет, конечно".

Журналисты напомнили, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что на глубоководном аппарате погибло семь капитанов первого ранга и два Героя России, и спросили, должна ли знать общественность, чем на этой лодке занимался столь профессиональный экипаж.

"Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - подчеркнул Песков, добавив, что это абсолютно нормальная практика, когда "такая информация никак не раскрывается".

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне. Здесь нет поводов для подобных вопросов", - заметил Песков.

На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию, есть ли на глубоководном аварийном аппарате атомный реактор, Песков сказал: "Это не ко мне вопрос, мы конструкциями лодок не занимаемся. Это к министерству обороны".

Песков отказался от дальнейших ответов на вопросы, связанные с характеристиками научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором произошел пожар. "Эти вопросы нужно адресовать министерству обороны", - сказал он.

Он также не стал уточнять, для каких целей был предназначен этот аппарат, также переадресовав вопрос Минобороны. Песков попросил обращаться в оборонное ведомство и по вопросу, будут ли раскрыты имена погибших подводников.

На вопрос, будет ли президент встречаться с родственниками погибших моряков, пресс-секретарь главы государства сказал: "Вы знаете, что в Североморск по поручению президента отправился министр обороны Шойгу".

Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Среди погибших были два Героя России и семь капитанов I ранга.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. Путин поручил Шойгу лично отправиться в Североморск, где находится аппарат.