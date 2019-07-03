Папа римский выразил соболезнования семьям российских подводников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск выразил соболезнования семьям российских подводников, погибших близ Североморска.

"Святейший отец был проинформирован о трагедии, произошедшей на российской подводной лодке. Он выражает соболезнования и близость семьям жертв и всем, кто пострадал в этой катастрофе ", - сообщил в среду и.о. директора зала печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Во вторник Минобороны сообщило о пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, произошедшем в Североморске. Погибли 14 моряков-подводников ВМФ, в том числе семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Часть экипажа удалось спасти.