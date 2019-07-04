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В Турции начали искать место для размещения С-400

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Турции вместе с военным командованием страны начало подыскивать место для размещения российских систем ПВО С-400, сообщило в четверг агентство Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции/

В четверг глава Управления оборонной промышленности Турции заявил, что С-400 должны поступить в Турцию на следующей неделе. 1 июля президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что это произойдет в течение 10 дней.

Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Турция С-400

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