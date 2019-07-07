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МИД Британии выделит $23 млн Балканам "для борьбы с дезинформацией"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании заявил, что страна в течение трех лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($23 млн) странам Восточной Европы, чтобы оказать им помощь в борьбе с "фейковыми" новостями.

В заявлении говорится что Лондон "поддержит свободу высказываний и независимые голоса в Западных Балканах чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента".

По словам Ханта, в настоящее время только 10% населения мира имеет доступ к свободным СМИ, "а фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество".

Великобритания Джереми Хант

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