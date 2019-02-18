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Британский депутат заявил о необходимости законодательно бороться с фейковыми новостями в Facebook

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Член британского парламента Дэмьен Коллинс заявил о необходимости предоставить властям на законодательном уровне возможность влиять на цифровые компании, в частности Facebook, для борьбы с фейковыми новостями, сообщает в понедельник газета The Guardian.

"Когда мы видим, что распространяется ложь, в особенности во время выборов. У нас должна быть возможность сказать технологичным компаниям: мы хотим, чтобы вы боролись с таким контентом", - заявил он.

"Нам нужны нормативы поведения, которые войдут в законодательный акт, а независимый регулятор должен следить, соблюдают ли их технологические компании или нет", - сказал Коллинс.

Коллинс указал на примеры других стран. Так, отметил он, во Франции суд может принудить удалить фейковые новости, а в Германии интернет-компании обязаны удалять сообщения, разжигающие ненависть, со своих платформ.

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Ранее в понедельник комитет по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту, председателем которого является Коллинс, опубликовал доклад, в котором также говорится о необходимости законодательно регулировать деятельность цифровых компаний. В докладе говорится, что некоторые лица используют Facebook, чтобы угрожать, разжигать ненависть, распространять пропаганду и влиять на выборы, а Facebook и другие соцсети "не могут или не хотят этого предотвратить".

После публикации доклада в Facebook заявили, что "компания открыта для разумного регулирования", а также поддерживает "эффективное законодательство, касающееся конфиденциальности, которые обязывают компании придерживаться высоких стандартов в использовании данных и прозрачности для пользователей".

"Компаниям как Facebook не нужно позволять везти себя как "цифровые гангстеры" в онлайн-сфере, считающие себя выше закона", - говорится в докладе.

В свою очередь, Facebook периодически удаляет и блокирует страницы, которые, по мнению компании, занимаются пропагандой.

Так, на прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что Facebook приостановил работу трех англоязычных видеоканалов, направленных на "поколение американских миллениалов".

По его данным, такой шаг предпринят ввиду того, то эти каналы не раскрыли информацию о том, что они работают при поддержке российских властей.

Речь идет о видеоканалах Soapbox, который посвящен текущим событиям, экологическом канале Waste-Ed и историческом Backthen.

CNN отмечает, что этими видеоканалами управляет зарегистрированная в Германии компания Maffick Media, мажоритарным акционером которой является компания Ruptly, связанная с телеканалом RT.

"Этот шаг необычен для Facebook, поскольку компания не требует от пользователей раскрывать информацию о головных компаниях", - подчеркивает CNN.

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"Люди, которые посещают странички, не должны быть сбиты с толку относительно того, кто за ними (за этими страничками) стоит. Мы продолжим улучшать это (эту систему) для того, чтобы люди получали больше информации о страницах, которые они посещают", - прокомментировал телеканалу ситуацию представитель Facebook.

До приостановки работы каналов представитель Maffick Media Джей Рэй Спаркс сообщал CNN, что по части редакционной политики компания независима от RT и назвал "стандартной деловой практикой" нераскрытие информации о владельцах страницы в соцсети Facebook.

"Обычной аудитории никогда не были интересны подобные вещи, и не указывать их - это стандартная практика", - сказал он.

После приостановки работы каналов CNN пока не получил никаких комментариев.

"Как и RT видеоролики Maffick содержали критику в адрес американской внешней политики и мейнстримовых американских медиа. Значительная часть контента, как и контент RT в США, укладывается в мейнстрим американской политики, особенно левого толка", - сообщал CNN.

Теги: Facebook, Великобритания

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