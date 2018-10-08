Пекин назвал причины задержания экс-главы Интерпола

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Китайские власти сообщили, что бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по делу о коррупции, передает в понедельник агентство Associated Press.

Отмечается, что его подозревают в серии преступлений, в том числе во взяточничестве. "Мэн Хунвэй получал взятки, и его подозревают в нарушении законодательства", - говорится в заявлении министерства национальной безопасности КНР.

Между тем телеканал Sky News сообщает, что незадолго до исчезновения экс-глава Интерпола отправил жене сообщение с изображением ножа. Женщина пояснила, что, по ее мнению, Мэн Хунвэй пытался дать ей понять, что он находится в опасности.

Ранее источники газеты Le Monde сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Затем центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины сообщила, что в отношении Мэн Хунвэя проводится расследование в связи с нарушением закона.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Накануне Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола, исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян.