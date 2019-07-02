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СКР завел уголовное дело об обстреле украинскими военными журналистов из России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили дело об артиллерийском обстреле украинскими вооруженными силами территории Донбасса, где в это время находились журналисты из РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч.1 ст. 356 УК РФ), сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По данным следствия, 2 июля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины совершили артиллерийский обстрел гражданских людей, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка в самопровозглашенной ДНР. Следователи планируют выяснить, не связаны ли действия украинских военных с нежеланием властей "допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе".

По ее словам, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины и вышестоящие должностные лица Минобороны Украины, "отдающие такие заведомо преступные приказы, своими действиями систематически нарушают нормы международного гуманитарного права и ранее достигнутые договоренности о прекращении огня".

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СКР Украина

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