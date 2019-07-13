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В ЛНР зафиксировали пять обстрелов с украинской стороны за сутки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Луганск. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Украины пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 12 июля 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 обстрелов", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Лозовое, Калиновка и Гурты.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы АГС, СПГ и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили там.

Украина .ЛНР

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