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Председатель ПАСЕ заявила, что восстановление России в полномочиях не дает ей карт-бланш

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш, заявила в воскресенье председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье в ходе выступления на сессии в ПА ОБСЕ.

В частности, среди проблемных тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам. В 2014 году в ПАСЕ "четко и ясно" выразили позицию по "Крыму и востоку Украины", и эта позиция с тех пор не изменилась, отметила Паскье.

"Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены", - сказала она.

Российская делегация не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.

ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье

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