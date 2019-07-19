Лидеры США и Нидерландов обсудили крушение авиарейса MH17

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсудили сотрудничество между двумя странами, а также вспомнили о кастастрофе малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает Белый дом.

"Лидеры двух стран отметили, что вчера отмечалась пятилетняя годовщина сбитого рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Соединенные Штаты полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Трамп и Рютте обсудили сотрудничество между США и Нидерландами для решения общих проблем безопасности, таких как укрепление НАТО, разгром ИГИЛ (запрещена в РФ) и обеспечение безопасности на море.

Президент и премьер-министр также приняли участие в церемонии в Восточном зале, на которой американский флаг, который поднятый над кораблем ВМС США во время высадки в Нормандии 75 лет назад, был передан его голландскими владельцами Смитсоновскому Национальному музею американской истории в Вашингтоне.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.