Помпео пообещал Ирану ужесточение санкций и изоляции за обогащение урана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и усилит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы", написал в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Также он заявил о необходимости вернуть существовавший ранее полный запрет Ирану на обогащение урана.

"Иранский режим, обладающий ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", - считает американский госсекретарь.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД.

Также он добавил, что иранские власти не намерены заранее сообщать, в чем будет заключаться третий этап сокращения обязательств по "ядерной сделке". По его словам, об этом станет известно через 60 дней, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.