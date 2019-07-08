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Помпео пообещал Ирану ужесточение санкций и изоляции за обогащение урана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и усилит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы", написал в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Также он заявил о необходимости вернуть существовавший ранее полный запрет Ирану на обогащение урана.

"Иранский режим, обладающий ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", - считает американский госсекретарь.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД.

Также он добавил, что иранские власти не намерены заранее сообщать, в чем будет заключаться третий этап сокращения обязательств по "ядерной сделке". По его словам, об этом станет известно через 60 дней, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

Иран США СВПД

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