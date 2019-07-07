Иран объявил о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%

Глава МИД Ирана заявил, что через 60 дней страна может перейти к третьей фазе выхода из обязательств по СВПД

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил он на пресс-конференции, которую транслирует иранское телевидение. Участники пресс-конференции пока не уточнили, до какого уровня будет теперь проводиться обогащение урана.

Арагчи также заявил, что через 60 дней Иран перейдет к третьей фазе отказа от обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

Он отметил, что на данный момент европейский механизм INSTEX не позволяет Европе выполнять экономическую часть своих обязательств. Однако сам факт существования этого платежного механизма, призванного позволить компаниям действовать в обход санкций США, дипломат назвал "политически значимым фактором".

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что 7 июля страна превысит уровень обогащения урана в 3,67% до необходимых ей объемов, если другие участники СВПД не будут выполнять обещания по противодействию санкциям в отношении страны. Он также сообщал, что страна приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.

После этих заявлений американский президент Дональд Трамп, по решению которого США 8 мая 2018 года вышли из СВПД, заявил, что в будущем Иран может серьезно пожалеть об озвученных им угрозах.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном и странами "шестерки" (США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.