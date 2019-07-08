Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Нефть стабильна в понедельник, трейдеры следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $64,23 за баррель, поднявшись на $0,93 (1,47%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,02 (0,03%) - до $57,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,17 (0,3%), до $57,51 за баррель.

"Поддержку ценам на нефть оказывают опасения усиления конфликта на Ближнем Востоке", - отмечает главный экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами.

"Инвесторы занимают выжидательную позицию, следя за торговым спором США и Китая, поскольку спрос на нефть не начнет расти только потому, что стороны возобновили переговоры", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Иран заявил, что его отступление от ряда обязательств по СВПД означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. При этом Тегеран не исключает, что продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

Европейские страны призвали Иран отказаться от решения об отступлении от обязательств, но угроз введения ими санкций в отношении Тегерана пока не поступало.

Тем временем, Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".