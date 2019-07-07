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Иран не будет заранее объявлять о сути третьего этапа сокращения обязательств по СВПД

Иран не будет заранее объявлять о сути третьего этапа сокращения обязательств по СВПД
Флаг Ирана перед штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене
Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иранские власти не намерены заранее сообщать, в чем будет заключаться третий этап сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"О сути третьей стадии будет известно по истечению 60-дневного периода", - сказал он на пресс-конференции. Ранее иранские власти сообщили, что если через 60 дней не будут решены проблемы, связанные с соглашением по иранскому атому, Тегеран перейдет к следующему этапу сокращения своих обязательств.

Аракчи объявил, что встреча министров иностранных дел стран, подписавших СВПД, может состояться в июле в формате "4+1".

Представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в воскресенье заявил, что иранская сторона пока не видит смысла увеличивать количество центрифуг по обогащению урана, а для превышения уровня обогащения урана в 3,67% используется уже имеющаяся аппаратура. При этом он пояснил, что тема увеличения количества центрифуг может стать актуальной в будущем.

Представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что Иран надеется на сохранение соглашения по иранскому атому. "Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий, однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он.

Ранее в воскресенье стало известно, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

Иран СВПД

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