Акцию ЛГБТ в Тбилиси отменили из-за угроз

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Акция, которую представители ЛГБТ-движения Грузии собирались провести в понедельник в Тбилиси у здания МВД страны, не состоится, сообщил журналистам один из лидеров организации "Тбилиси прайд" Георгий Табагари.

"Мы не будем проводить акцию у здания МВД, так как это связано с угрозами в адрес членов нашей организации", - сказал Табагари.

Вместе с тем, лидер "Тбилиси прайда" заявил, что он и его сторонники не отказываются от "Марша достоинства".

С утра в понедельник у зданию МВД собралось несколько десятков радикально настроенных мужчин, которые сообщили, что не допустят проведения "аморального" мероприятия.

Накануне патриархия Грузии заявила что "недопустимо пропагандировать содомский грех", но при этом призвала не проявлять насилие в отношении представителей ЛГБТ.