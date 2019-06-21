Из-за протестов на проспекте Руставели в Тбилиси отложили гей-парад

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Организаторы шествия "Марш чести" в защиту прав ЛГБТ в Тбилиси сообщили о решении воздержаться на данном этапе от планов проведения этого мероприятия из-за событий, произошедших накануне на проспекте Руставели.

"В сложившейся политической обстановке мы не можем себе позволить способствовать еще большей эскалации напряжения", - сказано в распространенном в пятницу заявлении организаторов.

В заявлении не уточняется, когда данное шествие может состояться в будущем.

Ранее на этой неделе международная неправительственная организация Amnesty International призвала власти Грузии обеспечить безопасность участников запланированного шествия в защиту прав ЛГБТ.

В заявлении организации говорилось, что 18-22 июня в Тбилиси пройдет первая в Грузии и на Южном Кавказе неделя сообщества ЛГБТ, которая должна завершиться народным шествием.

"Власти Грузии должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность участников шествия на фоне беспрецедентных угроз насилия со стороны гомофобных групп", - сказано в заявлении.

Планы защитников прав ЛГБТ провести в Тбилиси "Марш чести" ранее осудила патриархия Грузии.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.