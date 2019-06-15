Защитники прав ЛГБТ в Тбилиси прекратили акцию из-за митинга их противников

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Собравшиеся в пятницу вечером в Тбилиси перед зданием администрации правительства Грузии защитники прав ЛГБТ-сообщества в ночь на субботу на фоне спонтанно возникшего митинга их противников приняли решение прекратить акцию протеста и разойтись.

Как заявили журналистам организаторы акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества, они согласились воспользоваться коридором, который для их безопасного выхода с территории организовала полиция.

"Сейчас мы расходимся, у нас были переговоры с полицией и уйдем с территории, полиция сделает коридор", - сказал один из организаторов акции Георгий Табагари.

При этом он отметил, что это не означает, что защитники прав ЛГБТ-сообщества сдались. По его словам, они намерены продолжить переговоры с МВД и международными организациями по поводу безопасного проведения в ближайшие дни в Тбилиси мероприятий в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Ранее они заявляли, что не намерены расходиться до тех пор, пока правительство Грузии не предоставит им гарантий обеспечения их прав на проведение мирных мероприятий.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что до данного решения организаторов акции полицией было задержано более десятка человек, пришедших на спонтанно организованную контр-акцию. В частности, сообщается, что полицией были задержаны лица, проявлявшие агрессию в отношении участников акции ЛГБТ и пытавшиеся прорвать разделявший две акции кордон полиции.

Акция протеста защитников прав ЛГБТ-сообщества была организована в пятницу в связи с заявлением патриархии Грузии, которая осудила их планы провести в Тбилиси 18-23 июня мероприятия в защиту прав ЛГБТ и шествие под названием "Марш достоинства".