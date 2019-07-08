Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Грузинские авиаперевозчики могут вновь получить доступ на российский рынок, выполнив ряд условий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Первым таким условием он назвал погашение грузинскими авиакомпаниями долга перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность, вторым - подготовку и согласование с российской стороной программ по повышению транспортной авиабезопасности. Только после этого, по его словам, авиавласти России рассмотрят тему допуска.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня в целях безопасности россиян временно запретил с 8 июля российским авиакомпаниям пассажирские перевозки в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать туры с такими перевозками.

Это произошло после того, как 20 июня в Тбилиси начались беспорядки, вызванные тем, что приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия глава российской делегации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр" и "Победа". В обратном направлении летают грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.