Профильный комитет Госдумы поддержал запрет на импорт вина и воды из Грузии

Леонид Слуцкий заявил, что в России ждут извинений от руководства Грузии за мат в адрес Путина

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по международным делам поддержал предложение фракции единороссов ограничить импорт вин и минеральной воды из Грузии и запретит денежные переводы между странами. Это от имени комитета заявил его председатель Леонид Слуцкий.

Он считает, что правительство примет дополнительные меры к ограничениям, которые предложила "Единая Россия", и отметил, что "то, что произошло, находится за гранью здравого смысла, за гранью добра и зла, и подобные вещи абсолютно непозволительны".

По словам Слуцкого, в Москве ждали извинений за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Гаврилов 20 июня в Тбилиси председательствовал на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии, в зале его посадили на место спикера, это вызвало протесты грузинской оппозиции. Слуцкий отметил, что извинений тогда не последовало.

"Мы ждем извинений и сейчас. Не знаю, последуют ли извинения. Не уверен, но в такой ситуации они, безусловно, должны последовать от руководства страны, от руководства парламента. Думаю, буквально день-два покажут, готово ли на это руководство Грузии", - заявил депутат.

Возможность ввести ограничения на импорт вод и вин из Грузии и на денежные переводы в понедельник должен обсудить Совет Госдумы. Эту идею единороссов ранее поддержали представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия". Совет определит реакцию Госдумы, это может быть единый документ или коллегиальная позиция фракций и профильных комитетов, объяснил Слуцкий.

Если правительство отреагирует более жестко, в Госдуме с этим согласятся, поскольку "в таких случаях надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно", заявил председатель комитета.

7 июля телеведущий "Рустави 2" Гиоргий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента Владимира Путина. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава правительства Мамука Бахтадзе назвали действия телеведущего провокацией против Грузии.