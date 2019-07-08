Запрет на авиасообщение между РФ и Грузией вступил в силу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В понедельник, 8 июля, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.

Как уточнял Минтранс РФ, запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании.

Ранее сообщалось, что последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля. Самолет "Аэрофлота", вылетевший из Москвы, по расписанию приземляется в аэропорту грузинской столицы в 02:00 часов понедельника по местному времени (01:00 мск).

До запрета регулярные рейсы между РФ и Грузией по разным маршрутам осуществляли "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа", а также российские авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа" - ИФ), Red Wings и "ЮТэйр". Кроме того, в Россию летали грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Запрет на рейсы между РФ и Грузией

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.

Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет будет отменен, когда ситуация в Грузии нормализуется и исчезнут "любые угрозы для безопасности наших граждан".

Российский Минтранс оценил потери авиакомпаний от запретов на полеты в Грузию в 3 млрд рублей.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года между двумя странами осуществлялись только прямые чартерные рейсы.