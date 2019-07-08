Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Улов в 40 тонн в Большом мусорном пятне, эффект "зловещей долины" и разгадка свойств межзвездного астероида Оумуамуа

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американский программист защитил свой дом от благодарности кота в виде принесенной с охоты добычи. Он разработал на основе нейросетевых алгоритмов и установил в своем доме небольшую дверь для животного. Камера Amazon DeepLens распознает добычу в зубах кота и не пускает его домой, запирая дверь на 15 минут. Система даже отправляет небольшое пожертвование в Национальное Одюбоновское общество, занимающееся в том числе защитой птиц, страдающих от домашних животных.



- Экологи и экоактивисты вытащили из Тихого океана 40 тонн пластикового мусора. Пять тонн из них были брошенными рыболовными сетями, в которых ежегодно погибают тысячи морских животных. Мусор выловили в ходе 25-дневной экспедиции к Большому тихоокеанскому мусорному пятну, которую ученые начали в конце мая. В следующем году планируется провести трехмесячную экспедицию к пятну уже на нескольких судах.

- Ученые выяснили, что эффект "зловещей долины" обеспечивает медиальная префронтальная кора - участки коры больших полушарий в лобных долях, отвечающие за социальные взаимодействия. Эта кора ответственна за эмоциональные реакции на неживые человекоподобные объекты. Она сравнивает параметры гуманоида с человеческими и оценивает, насколько ему можно доверять. Если нечто внешним видом и движениями очень похоже на Homo sapiens, но при этом имеет мелкие отклонения от человеческого облика, оно, как правило, пугает и вызывает отвращение. Этот феномен в 1970 году описал японский инженер Масахиро Мори, назвав его bukimi no tani genshō. Позже этот термин перевели на английский язык как uncanny valley - "зловещая долина".

- Астрономы, изучающие первый в истории межзвездный астероид Оумуамуа, пришли к выводу, что все его свойства можно объяснить в рамках предположения о том, что это планетезималь, выброшенная из своей системы. Когда его открыли при помощи телескопов 18 октября 2017 года, у астероида, похожего на сигару, была скорость около 26 км в секунду относительно Солнца. Предполагалось, что он прибыл к нам из точки, близкой к солнечному апексу в созвездии Лиры и вскоре покинет Солнечную систему.



- Зависимость от никотина является причиной длительного курения, от последствий которого ежегодно умирают шесть миллионов человек. В партнерском материале N+1 разобрался, почему никотин имеет такую власть над людьми, существуют ли "прирожденные" курильщики и какие способы могут помочь избавиться от пагубной привычки.



- Второго июля на Земле наблюдалось полное солнечное затмение. Увидеть его можно было в Южной Америке и в юго-восточной части Тихого океана. Солнечные затмения происходят несколько раз в год, а полные - раз в два-три года. Особенностью этого стало то, что в полосу лунной тени попали сразу несколько крупных астрономических обсерваторий, расположенных в горах на севере Чили. Тысячи очевидцев - как фотографы-любители, так и профессионалы - выложили в сеть свои снимки. N+1 собрал самые интересные из них в галерею.