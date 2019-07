Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кошачье бедствие в Австралии, препарат для повышения женского либидо и как астрономы-любители вычисляют спутники-инспекторы

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрила выпуск препарата-инъекции, который повышает женское сексуальное влечение: его эффективность подтвердили с помощью двухлетнего исследования с участием более тысячи женщин. Улучшение полового влечения наблюдалось у 20 процентов женщин, которые принимали препарат, и у 17 процентов женщин в группе плацебо. Препарат Vyleesi необходимо вводить с помощью инъекций в область живота или бедер. Активное вещество нового препарата, бремеланотид, действует на рецепторы пептидных гормонов меланокортинов, которые участвуют в процессе формирования социального и сексуального поведения.

- О проблеме одичавших кошек в Австралии много говорили и писали. Биологи решили подкрепить слова цифрами и подсчитали, что в год кошки убивают 1,14 миллиарда млекопитающих, около 40 процентов из которых - эндемичные виды. Чаще всего кошки охотятся на птиц средних размеров, которые гнездятся или кормятся на земле или невысоких кустарниках. Проблема одичалых кошек стала настолько серьезной, что правительства некоторых штатов предлагают вознаграждение за скальп животного. Весной 2019 года австралийские власти объявили, что к 2020 году планируют убить два миллиона животных, разбрасывая в местах их скопления отравленные сосиски.



- Разработчики из Do Something Good представили свой новый проект - приложение Bye Bye Camera. Функция в нем всего одна - убирать людей со снимков. Приложение основано на открытой технологии для распознавания объектов YOLO (You Only Look Once) и инструментах для заполнения вырезанных фрагментов от компании Adobe. Приложение доступно для скачивания в AppStore. Выпустят ли версию Bye Bye Camera для мобильных устройств на базе Android пока что неизвестно.

- Все военные аппараты, запущенные на орбиту, попадают под прицел телескопов не только потенциального противника, но и самых обычных астрономов-любителей. В материале N+1 рассказывается, как им удается вычислить так называемые спутники-инспекторы.

- Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы. Вдыхание спор грибов Cryptococcus neoformans может вызвать смертельно опасный менингоэнцефалит. Причем споры используют клетки иммунной системы - макрофаги хозяина, а именно CD11c+ клетки, чтобы попасть из легких в головной мозг. Вдыхание другой жизненной формы C. neoformans, дрожжей, не приводит к менингоэнцефалиту, поскольку дрожжи не способны проникнуть в нужные клетки.



- В партнерском материале N+1 рассказал, как мир готовит себя к четвертой технологической революции и чем подход западных стран отличается от восточных и какую роль в этом играет социальная философия.



- В новую редакцию Международной классификации болезней включат главу о традиционной китайской медицине. В частности, теперь пациенту могут диагностировать, например, "непроходимость меридиана сердца". Многие врачи опасаются, что теперь пациентов будут лечить препаратами, эффективность которых не доказана. А ученые вдобавок боятся, что официальная позиция Всемирной организации здравоохранения приведет к повышению спроса на препараты традиционной китайской медицины и, как следствие, к вымиранию тех редких или пока не очень редких животных, из которых они изготавливаются. N+1 составил небольшую "красную книгу", в которую вошли животные, находящиеся под угрозой исчезновения из-за спроса на них у пациентов Китая, Японии и других соседних стран.



- После Всероссийского водного конгресса стали чаще появляться тревожные сообщения о токсичности Байкала. Директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев объяснил, действительно ли байкальская вода стала опасной, что угрожает озеру на самом деле и можем ли мы справиться с этими угрозами.



- Нередко термин "3D-печать" приравнивают к понятию "аддитивное производство" без уточнения конкретной технологии. В партнерском материале N+1 рассказывается, что скрывается за термином "3D-печать" и куда идти, если вы хотите стать специалистом в этой сфере.