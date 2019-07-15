Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Новые танцы какаду Снежка, маленький, да удаленький многощетинковый червь и фактор долгожительства

Большой желтохохлый какаду Фото: Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи выяснили, что какаду Снежок самостоятельно разучил 16 танцевальных движений, которые не повторяются при многократном проигрывании одной и той же песни. Пока известно, что только люди и попугаи могут выполнять спонтанные и разнообразные движения под музыку, то есть синхронизировать движения с ритмом музыки. В отличие от людей, большой желтохохлый какаду (Cacatua galerita) двигался не постоянно, а в течение коротких эпизодов по 3-4 секунды. Судя по личным наблюдениям хозяйки, эпизоды удлиняются, когда люди танцуют вместе со Снежком, но это предположение нейробиологи в следующей работе.

- Испанские ученые выяснили, что для продолжительности жизни организма важнее скорость укорочения хромосом, чем абсолютный размер их концевых участков — теломер. Срок жизни и абсолютный размер теломер оказались практически не связанными друг с другом. Авторы подтвердили гипотезу, что продолжительность жизни зависит от того, в какой момент теломеры укоротятся настолько, что хромосомы потеряют важную генетическую информацию. А теряется она оттого, что неполовые клетки примерно после 50 делений начинают заметно стареть. Концы линейных хромосом при делении не удваиваются, в результате хромосомы становятся все короче и поэтому теряется важная наследственная информация.

- Маленький многощетинковый червь (Leocratides kimuraorum), обитающий у берегов Японии, оказался одним из самых громких морских животных. Во время "ротовой борьбы" с другими особями он издает щелканье силой 150 децибел. Это больше ударной волны истребителя и слегка не дотягивает до крупнейшего животного на планете, синего кита, издающего звуки силой 188 децибел. Раки-щелкуны тоже издают звуки силой 185-190 децибел, но способности многощетинкового червя тем удивительнее, что у него нет твердых частей тела. Зачем щелкать так громко? Ученые предполагают, что так морское животное, обитающее на глубине 85-169 метров, защищает территорию и ищет себе подобных.

- Французские исследователи обнаружили корреляцию между потреблением напитков с добавлением сахара и 100-процентных фруктовых соков и риском развития рака. Ничего удивительного в том, что соки также связаны с развитием рака, как и газировка, ученые тоже не видят. Они полагают, что основной причиной взаимосвязи, по-видимому, является сахар. По их словам, если посмотретьна содержание сахара в 100 миллилитрах кока-колы и, например, стопроцентного апельсинового сока, они окажутся примерно одинаковыми.

- N+1 предлагает почувствовать себя на месте инквизитора и тщательно расследовать 10 случаев, чтобы решить — достоин ли человек канонизации или нет.

- В июне группа исследователей обнаружила бактерию, способную превращать кровь группы А в кровь нулевой группы. N+1 рассказал, каким образом она это делает и каким людям вообще нельзя переливать кровь.