Москва и Минск перейдут к обсуждению цен на газ после переговоров об интеграции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия пока не начинали обсуждать цены на газ с 2020 года, сначала должен быть решен вопрос об углублении интеграции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, переговоры об интеграции уже идут. После их завершения будет понятно, как стороны будут сближать рынки газа и будет ли создан единый или общий рынок газа. Козак выразил надежду, что решение будет выработано в ближайшее время.

3 июля президент Владимир Путин объявил, что обсудит вопросы интеграции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 18 июля в Петербурге.

Москва и Минск в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ее возглавили руководители экономических ведомств двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой. В начале июня Орешкин рассказал, что стороны обсудили все положения Союзного договора 1999 года и уточнили объем необходимых действий и сроки, в частности, обсуждался вопрос создания единой валюты.

В марте Лукашенко отмечал, что Россия не реагирует на предложения Минска о начале переговоров о цене на газ с 2020 года. Он напомнил тогда, что белорусская сторона требует, чтобы ей назначили справедливую цену, чтобы белорусские потребители оказались в равных условиях с российскими.

Правительства обеих стран ранее предполагали, что переговоры по газу активизируются в начале весны 2019 года, а к 1 июля будет подготовлено согласованное решение о цене на газ для Минска с 2020 года. Согласованная цена на 2018 год составила $129 за тысячу кубометров, а на 2019 год - $127 за тысячу кубометров.