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Во Францию вновь придет аномальная жара

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В ряде французских городов на этой неделе могут быть побиты температурные рекорды из-за аномально жаркой погоды, сообщает в понедельник газета Parisien.

Ожидается, что пик жары придется на среду и четверг.

По данным французских метеорологических служб, температура может подняться до рекордно высоких показателей, в частности, в Париже, Лилле и Бордо.

Во французской столице воздух может прогреться в четверг до 41 градуса по Цельсию. При этом рекордно высокой температурой, зафиксированной в Париже за всю историю наблюдений, считается показатель в 40,4 градуса. Он был установлен 28 июля 1947 года.

В июне ряд стран Европы уже сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

Франция

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