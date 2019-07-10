Поиск

Военный атташе опроверг утверждения о российских войсках в Венесуэле

Он заверил, что в стране могут быть только специалисты по обслуживанию военной техники

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес назвал "безосновательными и не заслуживающими доверия" утверждения американских военных о присутствии в Венесуэле российских войск.

Он отметил, что в военном ведомстве США не знают деталей договоренностей Москвы и Каракаса в военно-технической сфере. Весь российский военный персонал, который временно находится в Венесуэле, входит "в группу военно-технического обмена, которая участвует в консультировании и обслуживании" закупленной ранее российской военной техники, заверил дипломат.

Ранее глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле есть российские войска, а также российские подрядчики оборонного сектора, которые поддерживают режим Николаса Мадуро. По его словам, речь идет о сотнях россиян.

Его утверждения ранее в среду опроверг первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, а также председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее в 2019 году руководители российского МИДа, госкорпорации "Ростех" и даже президент Владимир Путин отрицали отправку в Венесуэлу военнослужащих ради поддержки Мадуро. По их словам, в Венесуэле находится сложная военная техника, купленная в России, и для ее обслуживания и подготовки местного персонала в страну периодически приезжают российские военные специалисты. Они туда летают по заранее согласованному расписанию.

Венесуэла Крейг Фоллер Каракас Николас Мадуро

Новости по теме

Новости

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск

Более 40 человек госпитализированы из-за утечки газа в канадском отеле

Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Четверо человек на Елисейских полях лишились люксовых наручных часов

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей подлодке "Комсомолец"

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

В Киеве против готовившего телемост с Россией канала возбудили дело о финансировании терроризма

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');