Военный атташе опроверг утверждения о российских войсках в Венесуэле

Он заверил, что в стране могут быть только специалисты по обслуживанию военной техники

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес назвал "безосновательными и не заслуживающими доверия" утверждения американских военных о присутствии в Венесуэле российских войск.

Он отметил, что в военном ведомстве США не знают деталей договоренностей Москвы и Каракаса в военно-технической сфере. Весь российский военный персонал, который временно находится в Венесуэле, входит "в группу военно-технического обмена, которая участвует в консультировании и обслуживании" закупленной ранее российской военной техники, заверил дипломат.

Ранее глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле есть российские войска, а также российские подрядчики оборонного сектора, которые поддерживают режим Николаса Мадуро. По его словам, речь идет о сотнях россиян.

Его утверждения ранее в среду опроверг первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, а также председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее в 2019 году руководители российского МИДа, госкорпорации "Ростех" и даже президент Владимир Путин отрицали отправку в Венесуэлу военнослужащих ради поддержки Мадуро. По их словам, в Венесуэле находится сложная военная техника, купленная в России, и для ее обслуживания и подготовки местного персонала в страну периодически приезжают российские военные специалисты. Они туда летают по заранее согласованному расписанию.