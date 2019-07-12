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Мадуро договорился с оппозицией Венесуэлы о постоянном диалоге

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Результатом переговоров правительства Венесуэлы и оппозиции на Барбадосе стало достижение договоренности о постоянном диалоге, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро в своем твиттере.

"После трех дней напряженного диалога с венесуэльскими оппозиционерами мы договорились о создании постоянного бюро диалога", – написал Мадуро.

Он подчеркнул, что высоко ценит поддержку правительства Норвегии в проведении переговоров, а также выразил "абсолютную веру в то, что в скором времени мы достигнем великого соглашения о мире и сосуществовании".

Переговоры на Барбадосе между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы начались 8 июля.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Венесуэла Николас Мадуро

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