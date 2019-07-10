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Колонна, в которой ехал глава Донецкой области Украины, попала под обстрел

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение при попадании противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль из колонны, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко.

Как сообщается в фейсбуке операции Объединенных сил, инцидент произошел в среду около 15 часов у южной окраины Гранитного. Ракета попала в кузов военного грузовика.

Травмы раненного военнослужащего оцениваются как средней тяжести. Ему оказали первую помощь и направили в больницу.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, под обстрел попала в машину из колонны, в которой ехал Кириленко. Сам он не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский усмотрел в обстреле военной колонны в Донбассе провокацию, цель которой - срыв мирных переговоров.

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