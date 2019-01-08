Работа лондонского аэропорта "Хитроу" прервана из-за появления беспилотника

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Хитроу" в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за появления беспилотника на его территории, говорится в сообщении аэропорта.

"В настоящее время мы реагируем на информацию о появлении беспилотника на территории "Хитроу" и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в твиттере.

"В рамках предосторожности мы остановили вылеты, пока мы разбираемся с ситуацией", - отмечается в нем.

Ранее в декабре подобное происшествие остановило работу аэропорта "Гатвик" в Лондоне - второго по загруженности в Великобритании. Из-за предполагаемых полетов дронов пришлось отменить тысячу рейсов, а 140 тысяч пассажиров столкнулись с задержками.