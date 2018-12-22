Двух человек задержали в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Сассекса задержала двух человек в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик, сообщается в субботу на сайте полицейского подразделения.

"В рамках нашего продолжающегося расследования криминального использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов в аэропорт и из него, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре вечером в пятницу 21 декабря", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что администрация лондонского аэропорта Гатвик была вынуждена прекратить отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника. Ранее на этой неделе аэропорт закрывался также из-за появления беспилотников. Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.