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Комитет Рады поддержал смену главы МИД Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначить главой украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Согласно повестке дня, парламент рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД. Однако Рада отказалась утвердить отставку. В начале июля Зеленский внес в Раду повторное представление на увольнение Климкина.

2 июля глава МИД заявил, что уходит в отпуск, который назвал "политическим".

Верховная рада Украина Павел Климкин

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