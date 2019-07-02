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Зеленский снова попросил Раду утвердить отставку генпрокурора и главы МИД Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил Верховную раду утвердить отставку генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Он также попросил назначить главой МИД Вадима Пристайко. Об этом сообщила пресс-служба президента со ссылкой на его обращение от 1 июля.

В прошлый раз Зеленский просил отправить Климкина и Луценко в отставку 11 июня. Теперь он призвал депутатов рассмотреть эти вопросы незамедлительно.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 мая 2014 года. Перед победой Зеленского на выборах он предупреждал, что не хочет работать в команде нового президента.

Зеленский просил Раду утвердить его отставку в начале июня. Тогда депутаты отклонили это представление, а также прошение самого Климкина об отставке. 11 июня Зеленский попросил парламент утвердить отставку Климкина и назначение Пристайко, но Рада опять не поддержала это предложение.

В конце июня президент раскритиковал Климкина за то, что тот не уведомил его о ноте МИД России по 24 украинским морякам, которых удерживают в России с ноября 2018 года. Он потребовал наказать министра. Тот заявил 1 июля, что уйдет в "политический отпуск".

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Украина Владимир Зеленский МИД Вадим Пристайко Павел Климкин

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