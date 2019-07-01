Глава МИД Украины Павел Климкин решил уйти в "политический отпуск"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск" и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает "политический бардак".

"Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск", - сказал он в видеообращении, обнародованном на его странице в фейсбуке в понедельник.

Ранее между президентом Владимиром Зеленским и Климкиным возник конфликт. Зеленский обвинил главу МИД в том, что не был поставлен в известность об ответе России на решение международного суда по украинским морякам и ноте Киева по этому поводу. Климкин эти претензии отверг.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. Находившихся на кораблях моряков задержали, арестовали и перевели в Москву. Их обвинили в нарушении российской границы.