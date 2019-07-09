В Киеве против готовившего телемост с Россией канала возбудили дело о финансировании терроризма

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о регистрации уголовного производства из-за информации о том, что двое бенефициаров украинского телеканала NewsOne являются совладельцами российского Промсвязьбанка.

"Двое людей одновременно являются директорами офшоров украинского телеканала и офшоров, на которых числится российский банк, имеющего статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Таким образом банк является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - сказал он на брифинге в Киеве.

Луценко добавил, что есть все основания для отзыва у NewsOne лицензии.

Накануне генпрокурор заявил журналистам, что один из бенефициаровтелеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через "который Кремль финансирует войну против Украины".

Владелец телеканала, депутат Верховной рады Тарас Козак назвал заявление генпрокурора "циничной ложью, (которая - ИФ) свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности". Политик подчеркнул, что является единственным собственником NewsOne и лично владеет 100% телеканала.

Телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne планировался на 12 июля, в ходе него планировалось наладить диалог между россиянами и украинцами, но без обсуждения политики и участия политиков. Однако накануне NewsOne решил отменить телемост, так как журналистам телеканала и их семьям начали поступать угрозы расправы.

В понедельник стало известно, что на Украине начато уголовное производство о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост с российским телеканалом.