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Первую партию С-400 для Турции загрузят в самолеты 7 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первую партию российских комплексов С-400, предназначенных для отправки в Турцию, загрузят в самолеты 7 июля, сообщил в пятницу телеканал Haberturk.

По его данным, груз отправят с российской военной базы на двух военно-транспортных самолетах.

В понедельнику в Турцию приедут технические специалисты из РФ, которые будут наблюдать за установкой комплексов.

Накануне глава Управления оборонной промышленности Турции сообщил, что С-400 поступят в страну на следующей неделе.

С-400 Турция

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