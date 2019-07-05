Первую партию С-400 для Турции загрузят в самолеты 7 июля
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первую партию российских комплексов С-400, предназначенных для отправки в Турцию, загрузят в самолеты 7 июля, сообщил в пятницу телеканал Haberturk.
По его данным, груз отправят с российской военной базы на двух военно-транспортных самолетах.
В понедельнику в Турцию приедут технические специалисты из РФ, которые будут наблюдать за установкой комплексов.
Накануне глава Управления оборонной промышленности Турции сообщил, что С-400 поступят в страну на следующей неделе.