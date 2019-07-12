The Hill сообщила о возможном переносе слушаний Мюллера в конгрессе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США может состояться 24 июля - на неделю позже, чем планировалось, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, юридический комитет обсуждает возможность переноса сроков слушаний для того, чтобы у членов комитета было больше времени расспросить Мюллера о проведенном им расследовании.

Изначально Мюллер должен был публично свидетельствовать перед двумя комитетами Палаты представителей 17 июля.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Мюллер также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.