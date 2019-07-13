Президент Грузии убеждена в возобновлении турпотока из России

Саломе Зурабишвили Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили убеждена, что поток российских туристов, который заметно спал после введенного властями РФ запрета на авиасообщение между двумя странами, будет возобновлен в прежнем объеме.

"Не стоит все принимать всерьез. Есть один интересный факт, на который мы, наверное, недостаточно делаем акцент: в прошлом году Грузию посетили 1 млн 700 тыс. российских туристов. А ведь недавно была война (вооруженный конфликт в Южной Осетии - ИФ), в 2008 году, и всего в 40 километрах от Тбилиси проходит разделительная линия! Несмотря на это, ни с одним российским туристом в Грузии ничего не произошло", - заявила Зурабишвили в интервью изданию Deutsche Welle.

По словам главы государства, напротив, судя по реакции населения России, россияне хотят, как и раньше, приезжать в Грузию. "И я уверена, что поток российских туристов возобновится", - сказала Зурабишвили.

При этом она подчеркнула, что грузинское гостеприимство касается всех, оно не выборочно. "Наша страна действительно открыта для всех, кто приезжает с благими целями", - заявила президент Грузии.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в январе-июне 2019 года число посетивших республику граждан России увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,2% - до 691,6 тыс. человек, в том числе, в июне 152,2 тыс. человек (рост на 30,8%).

Ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - почти 8,7 млн человек, на 1,1 млн или 14,9% больше, чем в предыдущем году.

7 июля в 22:55 из Москвы в Тбилиси вылетел последний прямой рейс на фоне запрета на авиаперевозки россиян из РФ в Грузию.

Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года между двумя странами осуществлялись только прямые чартерные рейсы.