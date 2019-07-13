Что случилось этой ночью: суббота, 13 июля

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы, туристический автобус с россиянами попал в смертельное ДТП в Абхазии, закрыт участок "красной" ветки московского метро

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержан 25-летний москвич.

- Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии. Авария произошла в тоннеле объездной дороги, где легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом с российским туристами. Еще пятеро россиян доставлены в районную больницу с серьезными травмами.

- СКР выяснил причину падения в реку автомобиля в Туве. Трагедия, в результате которой погибли девять человек, произошла из-за остановки двигателя УАЗа.

- Министры обороны Турции и США провели телефонный разговор по С-400. В Анкаре назвали покупку российских систем необходимой из-за реалий - воздушных и ракетных угроз, с которыми сталкивается Турция. Также министр обороны страны оставил в силе предложение сформировать совместную с США группу по С-400, чтобы изучить возможные угрозы для американских самолетов F-35.

- Всех ранее задержанных членов экипажа танкера GRACE 1 отпустили под залог. Полиция Гибралтара не предъявила обвинений четырем гражданам Индии, которым вменяется нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии. Расследование предположительных поставок нефти в Сирию из Ирана, несмотря на санкции, продолжается.

- Участок "красной" ветки московского метро закрыли на восемь дней. Для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой".