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Рогозин заявил об устраненных перед стартом серьёзных неполадках на "Протоне-М"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Перед стартом ракеты-носителя "Протон-М" были выявлены серьезные неполадки, их устранили перед пуском, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в твиттере.

"Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам", - написал Рогозин.

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в субботу 15:31 мск. Три ступени носителя и головной обтекатель штатно отделились от от разгонного блока ДМ-03. Изначально запланированный на 21 июня, пуск ракеты неоднократно переносился.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. После этого аппарат начнет активную работу. Всего по плану он проработает 6,5 лет.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории, предназначеной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Протон-М Спектр-РГ Дмитрий Рогозин

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