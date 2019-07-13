Рогозин заявил об устраненных перед стартом серьёзных неполадках на "Протоне-М"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Перед стартом ракеты-носителя "Протон-М" были выявлены серьезные неполадки, их устранили перед пуском, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в твиттере.

"Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам", - написал Рогозин.

Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам pic.twitter.com/I6y3mwCY8D — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 13, 2019

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в субботу 15:31 мск. Три ступени носителя и головной обтекатель штатно отделились от от разгонного блока ДМ-03. Изначально запланированный на 21 июня, пуск ракеты неоднократно переносился.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. После этого аппарат начнет активную работу. Всего по плану он проработает 6,5 лет.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории, предназначеной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.