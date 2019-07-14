Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 июля

Блэкаут в Нью-Йорке, санкции США против Турции, вскрывшиеся перед пуском "Протона-М" неполадки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут. Отключение электроэнергии затронуло порядка 72 тысяч жителей Манхэттена и Верхнего Вест-Сайда. В результате была нарушена работа метро, на улицах не работали светофоры и фонари, что привело к пробкам. К настоящему времени электроснабжение полностью восстановлено. Причины сбоя пока не установлены.

Власти США определились с санкциями против Турции из-за покупки С-400 у РФ. Об ограничительных мерах будет объявлено на следующей неделе. Советники президента США Дональда Трампа выбирали между тремя пакетами санкций разной степени жесткости.

Перед пуском "Протона-М" были выявлены и устранены серьезные неполадки. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал представить к госнаградам специалистов, обеспечивших штатный пуск ракеты-носителя.

Daily Mail опубликовала новые дипломатические телеграммы экс-посла Великобритании в США. В них Ким Даррок писал, что американский президент Дональд Трамп вышел из "ядерной сделки" с Ираном назло своему предшественнику Бараку Обаме. Данное решение Вашингтона экс-посол назвал "актом дипломатического вандализма".

Сирийские боевики подорвали самодельную бомбу на пути российского патруля. В результате взрыва никто не пострадал, военная техника также не была повреждена, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Происшествие там назвали "диверсионно-террористическим актом".