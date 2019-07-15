Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июля

Банкоматы во все деревни, авария с туристическим автобусом в Башкирии, победа волейбольной сборной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Банки создадут возможность снять наличные по всей стране. Чтобы получить деньги, нужно будет купить что-нибудь в магазине. Инициатива позволит разместить банкоматы даже в отдаленных деревнях.

– Владелец ГК "Новый поток" задержан при расследовании уголовного дела. Ранее следователи отказались возбуждать дело в его отношении. "Новый поток" владел нефтеперерабатывающими заводами.

– Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Башкирии выросло до шести. Более десяти человек пострадали. СКР возбудил уголовное дело.

– Россия победила США в финале Лиги наций по волейболу. Бронзовым призером стала Польша. Россия стала лучшей из 16 команд.

– Медведев впервые вошел в топ-10 рейтинга ATP. Теперь в первой десятке присутствуют два россиянина. Для этого достижения Медведеву понадобилось дойти до третьего круга Уимблдона.