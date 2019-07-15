Банки создадут возможность снять наличные по всей стране

Чтобы получить деньги, нужно будет купить что-нибудь в магазине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки России организуют сеть банкоматов в торговых точках по всей стране, чтобы граждане в любой момент имели возможность снять наличные деньги, сообщили в понедельник "Известия".

Как рассказал газете замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков, магазины, где можно будет обналичить деньги, получат с этого небольшую комиссию. При этом сервис будет доступен только при совершении покупки.

По замыслу создателей, сеть банкоматов должна облегчить жизнь людям в деревнях и малых населенных пунктах. Кроме того, магазины смогут реже инкассировать наличные деньги.

Центробанк поддержал идею.

Некоторые организации уже запустили проект в пробном режиме. Среди них Сбербанк, банк "Русский стандарт", магазин "Фасоль" и Россельхозбанк.

Роспотребнадзор проверит, не нарушает ли права потребителей необходимость купить что-нибудь в магазине, чтобы получить возможность снять наличные. Пока специалисты по защите прав потребителей не сделали заключение по этому вопросу.